“No logré mi meta de ser luchador pero me sigue gustando mucho ver las peleas, es un deporte muy padre y entretenido; La Parka, en especial, se me hace un atleta con carisma y que tiene mucha interacción con la gente”, añadió Iñaki, quien practicó gimnasia durante siete años.

El clavadista ha compartido piscina con medallistas olímpicos como Gabriela Agúndez y Osmar Olvera, quienes lo han aconsejado cómo perfeccionar sus ejecuciones.

Lo que más me dicen es que mejore mi postura, que sea un competidor seguro y que si pongo todo mi empeño, un día llegaré a ser como ellos , añadió el atleta, quien reparte su día entre sus entrenamientos y sus estudios de primero de secundaria.

Por las mañanas estudio y después me voy a los entrenamientos, hay veces que he querido dejar todo, pero mis amigos y mi familia me ayudan a no claudicar.

La próxima meta de Iñaki es la Olimpiada Nacional, donde espera ganar varias medallas. A pesar de contar en su palmarés con preseas internacionales no se considera favorito.

En México no te puedes confiar en ninguna competencia, el nivel es muy alto en cualquier categoría así que me toca entrenar y seguir perfeccionando mi técnica. Tenemos poco tiempo para descansar, los campeones deben dar el 100 por ciento y más.

Iñaki volverá en pocas horas a Guadalajara donde, de la mano de su entrenador Salvador Chávez, discípulo de Iván Bautista, seguirá construyendo una carrera que se vislumbra exitosa.