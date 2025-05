De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. a11

El sueño parisino de Rodrigo Pacheco terminó. El tenista mexicano fue eliminado en la primera ronda de la etapa clasificatoria de Roland Garros tras caer 6-4 y 6-3 ante el ecuatoriano Álvaro Guillén. Pacheco buscó durante todo el encuentro contrarrestar los feroces ataques de su rival, pero no logró su cometido de avanzar al cuadro principal.

Fue una increíble experiencia, lo disfruté muchísimo aunque no fue el resultado deseado, por lo que espero aprender mucho de esta derrota y seguir adelante. En el primer set estuve muy cerca, pero hubo algunos detalles. En el segundo capítulo empecé bien y después se me fue un juego que no debí haber perdido. Espero mejorar para la siguiente y continuar aprendiendo , declaró el tricolor al finalizar la contienda.

El yucateco es el primer mexicano que compite en singles en la rama varonil del torneo parisino desde 2010, cuando Santiago González lo hizo en la misma etapa de clasificación; sin embargo, ayer no lució cómodo en la arcilla.

Guillén tomó el control del juego con un poderoso servicio, conectó cinco aces y ganó 69 por ciento de los puntos con su primer intento. Pacheco tuvo 62 por ciento de efectividad en su primer saque, aunque sólo conectó un ace.