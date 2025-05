De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. a11

Después de la mejor actuación de México en un Clásico Mundial de Beisbol en 2023, donde ofrecieron partidos memorables y lograron un inédito tercer lugar, el reto será mantener ese nivel por los efectos que tuvo en ese deporte. Por esa razón, la Comisión de Selecciones Nacionales, conformada por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Federación Mexicana de Beisbol, ratificó a Rodrigo López y a Benjamín Gil, como gerente general y entrenador, respectivamente, para conducir al tricolor que participará en la siguiente edición de ese torneo que se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026.

Vamos a darles más satisfacciones a todos los fanáticos mexicanos al beisbol , comentó Rodrigo López, ganador de 81 juegos en su carrera en 11 campañas en las Grandes Ligas con Padres, Orioles, Rockies, Filis, Diamantes y Cachorros.

Randy Arozarena (quien se volvió una figura por esa participación), Luis Urías e Isaac Paredes ya levantaron la mano para volver con nosotros. Mientras que Andrés Muñoz, Ramón Urías, Manny Rodríguez y Alejandro Kirk ya demostraron interés y por supuesto que serán considerados , agregó Rodrigo López.

El lanzador sinaloense Julio Urías será una de las grandes ausencias en el montículo, debido a la sanción por ser reincidente de violencia doméstica que le fue aplicada por las Grandes Ligas y por un proceso con las autoridades de Los Ángeles. Horacio de la Vega, presidente de la LMB, advirtió que mientras sea así no será tomado en cuenta.