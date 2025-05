Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. a10

Javier Aguirre, seleccionador nacional de México, vislumbra como un desafío el armado de la convocatoria para jugar la Copa Oro 2025. En la lista preliminar de 60 elementos que presentó ante Concacaf, hay jugadores que siguen en competencia con sus equipos o a punto de disputar finales rumbo al Mundial de Clubes. En una conferencia virtual organizada por la confederación de futbol en el continente, El Vasco reconoce que su proceso avanza de forma lenta, con algunas dificultades en la planeación, pero sin afectar el objetivo marcado en la próxima Copa del Mundo.

Vamos despacio, no a la velocidad que me gustaría, pero por el camino correcto , define con cierta pesadumbre al no poder formar un equipo base. “Me encantaría tener mayor cantidad de duelos de preparación o la certeza de que hay muchos más jugadores para elegir, pero entiendo que hay otras competencias. Afecta, por supuesto, porque son tres clubes –Pachuca, Monterrey y, en caso de derrotar al LAFC en el repechaje, también el América– y, aunque podríamos armar un plantel competitivo, nos cambia la planificación. No va a ser fácil”.

El rival a vencer

Con la conquista de la Liga de Naciones de Concacaf, Aguirre acepta que México es el rival a vencer en la Copa Oro. El torneo se llevará a cabo del 14 de junio al 6 de julio en Estados Unidos y Canadá, y será la segunda gran competencia del antiguo entrenador del Mallorca al frente del Tricolor. En esta tercera etapa (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, las anteriores) acumula cinco triunfos, un empate y una derrota, pero los números no lo inquietan.