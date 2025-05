Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. a10

Las sospechas de una conspiración de árbitros que favorecen a un equipo para ser campeón en México suscitan la necesidad de un nuevo modelo en el que ningún silbante puede tener contacto con directivos, jugadores y medios de comunicación, prácticas que pueden dar lugar a actos de corrupción, fuga de información o amaño de partidos, además del tráfico de influencias , afirma el ex mundialista Marco Antonio Rodríguez, crítico de los problemas del gremio y convencido del mal proceder de las autoridades en la designación de jueces para encuentros como el próximo Toluca-América, la final del Clausura 2025.

Rodríguez documenta en su archivo la cantidad de veces que los silbantes dirigen en la Liga Mx o la categoría femenil. El mayor porcentaje en ese recuento corresponde en forma más que anormal a colegas oriundos de Irapuato, Guanajuato, como el central Luis Enrique Santander, la árbitra VAR con gafete FIFA, Diana Stephanía Pérez, y el asistente Marco Antonio Bisguerra, desde la época en que Arturo Brizio, Armando Archundia y ahora Juan Manuel Herrero estuvieron al frente de la Comisión de Árbitros.

No existe en nuestro futbol una evaluación profunda de hechos en la Federación Mexicana de Futbol al validarle todo a la comisión , argumenta el ex silbante que dirigió en tres ediciones de la Copa del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y quien conoce el trabajo del argentino Horacio Elizondo, nuevo director técnico de árbitros en el organismo. Elizondo debe empezar por transparentar el arbitraje. Solicitar auditorías en caso de algún tipo de enriquecimiento ilícito y poner fin a la práctica de los dirigentes arbitrales de beneficiar únicamente a sus seguidores incondicionales mediante la eliminación del tráfico de influencias .