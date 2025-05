Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 20 de mayo de 2025, p. 3

Teotihuacan, Méx., Desde ayer, los visitantes de la zona arqueológica de Teotihuacan ya pueden subir a la pirámide de la Luna, después de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantuvo el acceso restringido durante más de cinco años.

Poco antes del mediodía de este lunes, personal de seguridad retiró los cordones ubicados en la parte baja de la pirámide que impedían el ascenso de turistas, por lo que inmediatamente cientos de visitantes comenzaron a subir la escalinata para llegar a la cima.

El acceso está permitido sólo para la cima del primer cuerpo, conformado por cinco plataformas y 47 escalones. La subida a los siguientes dos niveles aún está limitada.

En la entrada nos dijeron que se acababa de abrir hoy el ascenso a esta parte de la pirámide de la Luna. Yo ya había venido por lo menos ocho veces antes y no me había tocado subir, aunque alguna vez pude llegar a la cima de la del Sol, cuando estaba permitido , dijo Jesús Ramírez Escoto, turista de León, Guanajuato.

Como admirador de la cultura prehispánica, estoy de acuerdo con que haya la posibilidad de ascender; habría que hacer un trabajo de mantenimiento para que la estructura no se dañe. Ese sería el punto más importante: cuidar que no se maltrate la estructura , mencionó.

Ana Lilia Viveros Ruiz, del estado de México, comentó: no sabía que ya se podía subir. Me parece bien que se permita, aunque es pesado. Esta es la tercera vez que vengo, y hace años que no había ascendido .