Una página en Instagram difunde un video donde se ve al youtuber presumir que celebra su cumpleaños (el 7 de mayo) mientras come y publicita los chocolates Feastables frente del Templo de Kukulcán, también conocido como El Castillo, en Chichén Itzá.

El reglamento de esta ley en sus artículos 39 al 41 precisa los requisitos para esta autorización; uno de ellos es que el interesado manifestará el fin comercial que pretenda dar a la reproducción, el cual no deberá menoscabar su calidad de monumento , así como incluir la leyenda Reproducción autorizada por el instituto competente .

En un comunicado se precisó que la autorización para hacer el video documental denominado MrBeast, me pase 10 horas explorando la selva maya en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Calakmul, Becán y Chicanná, se utilizó para generar una producción distinta, para monetizar sus contenidos .

El espot carece de leyenda de autorización, como dicta la ley. Se indica que las golosinas pueden adquirirse en consorcios comerciales cuyos logos también aparecen.

Layda Sansores reiteró la noche del domingo a través de su cuenta en X su apoyo y agradecimiento a su “querido MrBeast”, porque la extraordinaria exposición mediática en tus canales es como construir un pozo en una comunidad que carecía de agua; potencia nuestros esfuerzos en turismo, algo vital para salir adelante .

La política envió al empresario el mensaje de que has puesto a Calakmul y a Campeche en el mapa del mundo y lo has dado a conocer a millones de personas. Nos conmueve saber que no sólo dejas huella en comunidades que tendrán agua gracias a tu mano, sino que también estás impulsando exploraciones arqueológicas .

Los comentarios a este mensaje se colocaron entre el respaldo y la crítica. Albero Sosa Moreno festejó que se dé a nuestro estado más actividad para que crezca la visita . Pedro de Jesús Cantú destacó el agradecimiento en Calakmul por mostrarnos al mundo entero , y José Manuel Gilabert Tenreyro dio la razón a la mandataria: si este señor no causó ningún daño al patrimonio cultural y promocionó a México, ¿por qué tanta polémica sin sentido?

En contraste, Uziel Medina Mejorada escribió que lo hecho vulneró el patrimonio histórico de la nación para que un extranjero pudiera monetizar , y Andrés E. consignó: entonces usted dio los permisos para las grabaciones ilícitas .

Hasta el cierre de la edición, la empresa Full Circle Media, del productor Ray Sinatra, no ha emitido un posicionamiento en torno a la demanda administrativa. Tampoco responde a las llamadas telefónicas de este medio.

Full Circle Media nació en 2006, cuando la empresa Habanero Films, también de Sinatra, fue multada e inhabilitada para ser contratada por la administración pública federal. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón se le restituyeron a la productora los derechos para prestar servicios al sector público; desde entonces concentra contratos con el Instituto Nacional Electoral e instancias gubernamentales; además, uno de sus clientes es Teletón.

Con información de Lorenzo Chim