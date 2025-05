L

a Iglesia católica, a la cual pertenezco, tiene desde hace un par de semanas a un nuevo pontífice, el papa León XIV, uno más en la larga lista que según la tradición y los evangelios se inició con Pedro, el pescador de Galilea que fue invitado por Jesús de Nazaret a pescar discípulos y fieles para engrosar la entonces heroica y naciente Iglesia que transformó al mundo.

Una primera reflexión es que no será fácil llenar el hueco que dejó Francisco, el papa humilde, el primer latinoamericano, uno de los dos jesuitas que han llegado al Vaticano con tan alta responsabilidad. Vale recordar que Francisco tuvo una clara preferencia por los pobres, los desechables , a los que dedicó tiempo, trabajo y oraciones; no se puede olvidar que también participó activamente en la defensa de la Creación , la naturaleza, en especial promoviendo el rescate de la Amazonia, amenazada por la codicia de empresarios y madereros que la destruían sin conciencia sólo para engrosar vanidad y fortuna; no será pronto ni fácil superarlo y su recuerdo estará presente en el pontificado de su sucesor.

En un proceso con evidentes características democráticas, León XIV fue electo con una indiscutible mayoría de dos terceras partes de sus hermanos cardenales los cuales votaron en secreto, usando las papeletas que, una vez contadas minuciosamente, se incineran con alguna sustancia que tiene el efecto de producir humo oscuro, si no se logró la mayoría necesaria, o humo blanco, si ya se obtuvo.

Es interesante detenernos en este punto relativo a la votación secreta; actualmente se usa en innumerables congresos, dietas, parlamentos, cámaras de diputados o de senadores en todo el mundo. Las fórmulas para votar son diversas; se puede votar a mano alzada y contar a quienes lo hacen en un sentido y luego a los que lo hacen en el contrario; se puede votar de viva voz, a cara abierta, diciendo en voz alta el nombre del votante y luego el sentido de su sufragio; pero también se puede votar por escrito, sin firmar ni identificar la papeleta y sin que los demás integrantes del cuerpo colegiado sepan por quién se votó, ni siquiera su vecino de escaño. Esa forma de expresar un juicio sobre personas conocidas, amigos o rivales al ser secreta, evita rencores, futuras animadversiones o motivos de agradecimiento; la votación secreta es una institución muy interesante y ha sido motivo de estudios académicos y también objeto de reglamentaciones en la novedosa rama del derecho ­parlamentario.