Juan tiene 61 años de edad y desde que obtuvo el diagnóstico de la enfermedad, en 2012, compra el medicamento que le ha ayudado a controlar los temblores involuntarios. Al principio no tenía trabajo formal y por lo tanto, carecía de acceso a la seguridad social.

Es paciente de la Clínica de Medicina Familiar 5 de Febrero, de donde lo enviaron a la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco. El médico que lo atendió se limitó a preguntarle qué necesitaba y le dio cita para un año después. Cuando regresó ya no había especialista. Había renunciado. En otra ocasión le dieron una cita en el Hospital de Tláhuac, donde no hay servicio de neurocirugía. Lo vio un siquiatra, quien lo regresó a la clínica familiar. Después, tuvo una nueva cita con neurología, pero la hoja de referencia tenía errores que debían corregirse en la clínica.

Después lo ha seguido comprando porque ni el Issste ni el IMSS tienen el medicamento Stalevo. Un médico le recomendó si puede, sígalo comprando. Aquí no hay . Y es que el medicamento disponible en las instituciones de seguridad social que le prescribieron y utilizó, no le funcionó y tuvo efectos secundarios. Sólo en el Issste le prescriben Risagilina que coadyuva en el control del mal.

Stalevo, por el que su familia paga 6 mil pesos al mes, contiene las sustancias levodopa, carbidopa y entacapona. En conjunto actúan para controlar el Parkinson. Al principio le fue bien, tomaba 50 miligramos (mg) dos veces al día, pero la enfermedad de Parkinson es progresiva y conforme han pasado los años, las dosis han subido. Ahora toma tres tabletas de 100 mg y dos de 150 mg.

Son cinco tomas al día, cada cinco horas aunque el efecto dura cuatro. Me tengo que esperar para cumplir el horario y así, prolongar lo más posible esta dosis antes de subirla más . El paciente está muy cerca de llegar al límite máximo que puede consumir de levodopa, 800 mg por día. Juan sabe que cuando eso pase, ya no existen más opciones farmacológicas disponibles en México. Sí las hay pero en EU y aquí, la cirugía, a la que no ha tenido acceso y tampoco le han comentado sobre los neuroestimuladores disponibles.

Además, desde la cuarta hora posterior a la toma de la pastilla, los temblores de sus brazos se hacen más intensos, Juan no puede moverse y tampoco deglutir. Estos malestares desaparecen 40 minutos después de tomar la medicina. Entonces me apresuro, según la hora que sea, a bañarme, me visto, tomo mis alimentos y alguna otra actividad menor .