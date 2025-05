A 25 años de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y del Protocolo contra la Trata de Personas, del que México es parte, los esfuerzos en el país para combatir este delito son insuficientes , pues continúa en aumento; no hay atención adecuada para las víctimas, que principalmente son niñas, niños y mujeres, y los albergues que existen son pocos, advirtieron investigadoras y directoras de refugios.

Elsa Simón, directora del albergue Por la Superación de la Mujer en Tapachula, Chiapas, afirmó que es muy complicado llegar a las víctimas , porque muchas veces no se reconocen como tales, debido a las afectaciones que padecen.

Entre ellas, señaló, hay problemas de alcoholismo y drogadicción, porque sus tratantes las incitan a consumir, y algunas también son obligadas a ser enganchadoras. Presentó el caso de una joven hondureña a quien su madre trajo a México los 11 años de edad y la obligó a prostituirse. La niña estuvo bajo dominio de otros dos tratantes. Las personas que estaban en el refugio me apoyaron y entonces entendí que yo también era una víctima, que aunque haya hecho lo mismo, era porque no tenía otra opción y porque no sabía , expresó en un videomensaje la afectada.

Simón expuso que otro problema es que en México no existen suficientes albergues y resaltó que en Chiapas su refugio es el único.

En un diagnóstico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en 2021 sólo 6 por ciento de las procuradurías y fiscalías estatales contaban con un albergue especializado.

A su vez, Martha Dena, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, denunció también que persiste la falta de regulación de refugios civiles para víctimas.