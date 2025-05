E

l próximo sábado se cumplen 106 años del fallecimiento del poeta mexicano Amado Nervo, cuyo olvido en su desmemoriada patria ha sido inversamente proporcional a la fama de que gozó en vida, existencia llena de claroscuros y paradojas que la crítica especializada no supo desmenuzar por haberlos ignorado durante más de un siglo, lapso en que el prestigio literario del nayarita fue decayendo en la memoria de nuevas generaciones.

La joven francesa Ana Cecilia Dailliez, ocultada pareja sentimental de Nervo, debió dejar en París a su pequeña hija Margarita al cuidado de su madre y su hermana para seguir a su amado hasta la Ciudad de México. Transcurridos siete años, la niña por fin pudo ir a vivir a Madrid con la pareja, aunque sólo durante seis meses. Nadie había aludido a ambas mujeres y, quienes lo hicieron, mostraron un recato conmovedor a partir de un respeto mal entendido. Estudios y juicios mostraban la omisión o el abierto rechazo a un Nervo terrenal y doméstico que pudiese atentar contra la imagen mística erigida por el propio poeta y reforzada por sus seguidores.

Al desinterés de sucesivas épocas por el hacer y quehacer femeninos en general, y por las dos mujeres más importantes en la vida de Nervo, en particular, hay que añadir la carencia de información que permitiera aproximarse a ambas, por no hablar de ese encubierto machismo intemporal que se pretende gentil. Ana Cecilia pasó del ocultamiento a la inmortalidad gracias al título del poemario La amada inmóvil y al desconsolado prólogo, en tanto que su hija Margarita Elisa pasó al anonimato, luego de ser amorosamente retenida –en el mundo no le quedaba ningún familiar– por Nervo y su numerosa parentela, casarse con un sobrino de éste y radicar en México el resto de su vida.