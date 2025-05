En el recuerdo quedó que en la obra mencionada al no haber puesto su nombre en la cartelera, los críticos, admirados de aquella breve presentación, exigieron saber quién era el dramaturgo. Nunca imaginaron cuando les dijeron que se llamaba José Julián Martí Pérez y que estaban ante el que sería el gran personaje de la historia de una gran nación.

Novelista, poeta, ensayista, político, diplomático, pero sobre todo una persona comprometida y sensible, Martí transitó muchas veces por nuestro país como el personaje que era.

Celebrarla no es sólo felicitarla. Es reconocer lo que representa: la necesidad de una conciencia crítica, la fuerza de la escritura comprometida, la belleza de contar historias que importan. Elena Poniatowska es un faro. Y en tiempos oscuros, los faros no se celebran: se siguen.

lena Poniatowska Amor hoy cumple un año más de vida. Y no es cualquier aniversario. Es el festejo de una figura fundamental de la literatura y el periodismo en México y América Latina. Con más de nueve décadas de trayectoria, su nombre está escrito con tinta indeleble en la historia cultural del país, no sólo por sus libros, sino por su compromiso, su ética y su empatía con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aclaro: la credencial en el SME no es una traba ni un argumento que se pueda utilizar como una vulgar maniobra política. La credencial se establece en el estatuto del SME como un derecho de sus integrantes a obtenerla en forma gratuita y es una obligación portarla y mostrarla cada vez que así se requiera en los procesos y procedimientos propios de la vida sindical; por ejemplo, al ingresar a la sede del sindicato, o bien, ante la comisión electoral si se pretende ser candidato en nuestros procesos electorales.

De otra manera, cualquier desconocido pude presentarse, entrar a la sede y sin obstáculo registrar su candidatura.

Antes de escribir la presente aclaración, tomé la precaución de consultar con el secretario del interior del SME si en sus archivos tiene registro de la supuesta solicitud de Emilia Peña para obtener el documento entre los meses de diciembre del año pasado y abril del año en curso, y categóricamente respondió que no.

Igualmente, consulté las redes sociales del grupo Dignidad y Democracia, organización a la que pertenece la mencionada Emilia Peña, buscando alguna evidencia que demostrara la negativa a proporcionarle su credencial. No hallé nada. Lo que me hace pensar que, deliberadamente, no hicieron su trámite.

La comisión electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas fue electa en la asamblea general extraordinaria realizada el 9 de abril. La comisión es autónoma, ejerce su autoridad en el pro-ceso electoral, y en el ejercicio de sus funciones no se presta ni se prestará a maniobras de ningún tipo.

Alberto González Bárcenas, miembro de la comisión electoral 2025

Respuesta de los reporteros

El señor Alberto González Bárcenas, integrante de la comisión electoral 2025, no niega que abrieron un proceso en la comisión de justicia del Sindicato Mexicano de Electricistas a Emilia Peña, como ella lo denunció en la entrevista, lo que le impidió actualizar su credencial de agremiada y registrarse como candidata para la secretaría general de la organización.

Con su texto, González Bárcenas deja en claro que al único que se le aceptó la presentación de planilla es a Martín Esparza para que se relija por cinco años más, para sumar 25.

Jared Laureles y Jessica Xantomila