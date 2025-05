Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 19 de mayo de 2025, p. 6

El cometa Halley orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio. El siglo pasado fue visto en 1910 y 1986. Es de imaginarse que tan espectacular fenómeno natural permanece por años en la memoria colectiva.

Dada la coincidencia con su apellido, no es de sorprenderse que el cantante estadunidense Bill Haley (1925-1981), considerado el padre del rocanrol , haya renombrado su banda, en ese momento conocido como los Saddlemen, como sus Cometas . Se dice que el nombre fue sugerido por una persona vinculada con la estación de radio WPWA, en Chester, Pensilvania, donde Haley era director musical. En 2006, la Unión Astronómica Internacional lo homenajeó al llamar Haley a un cuerpo celestial, en el marco del aniversario 25 de su muerte.

La verdad es que Haley, siempre acompañado de su guitarra, con un bucle caído en la frente, fue la primera gran figura del rocanrol; además, intérprete y adaptador del tema más vendido de rock de la historia: Rock around the clock (El rock del reloj), versión lanzada el 14 de abril de 1954. Vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo durante las siguientes dos décadas.

Haley es famoso por canciones como See you later alligator, Shake, rattle and roll, Skinny Minnie y Razzle dazzle y Crazy man, crazy (su primer éxito). Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También fue el impulsor del baile del twist en México, país donde residió en los años 60.

Tras su muerte, en 1985, se fundó Bill Haley’s New Comets, agrupación que en 2025, con motivo del centenario natal del músico, realizará una gira, hasta el momento con fechas en Alemania.

Nacido el 6 de julio, en Highland Park, Detroit, Michigan, el padre de William John Clifton Haley Jr tocaba la mandolina y el banjo, mientras su madre era diestra en el piano y el órgano. Por deseo de sus padres, Bill aprendió a tocar la guitarra y dio sus primeros recitales en una iglesia local. A los 4 años de edad perdió la vista en el ojo izquierdo a raíz de una operación de oído.