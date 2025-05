L

os gobiernos de China y de Estados Unidos negocian para superar la guerra de tarifas en el comercio internacional y, así, conseguir establecer patrones de ajuste de los desequilibrios económicos y financieros que se han ido acumulado a lo largo de varias décadas. Detrás del superávit comercial de China está un desplazamiento productivo desde Estados Unidos y, a la vez, una acumulación del ahorro en la primera, frente a un exceso de deuda en el segundo; focos éstos del conflicto que se ha desatado.

El exceso de ahorro en la economía internacional aparece preferentemente en los casos de China, Alemania y Japón y se compensan en mayor medida por el exceso de gasto en Estados Unidos. Algunos números ilustran la situación. Aquellos tres países tuvieron un superávit en las cuentas externas del orden de 884 mil millones de dólares en 2024, mientras Estados Unidos tuvo un déficit de mil 134 billones. Esa es la magnitud de las cuentas que definen las disputas que están ahora abiertas.

El asunto, como lo plantea Martin Wolf, principal comentarista económico del Financial Times, consiste en que el exceso de ahorro de los países superavitarios no se absorbe mediante el gasto en inversión en otras economías. En cambio, son compensadas por el financiamiento de la economía estadunidense, principalmente la deuda del gobierno. Lo que ocurre es que el superávit de ahorro de algunos países no se convierte en inversión productiva en otras partes, lo que haría crecer también el gasto de consumo.

La cuestión se ha expresado como el impacto de largo plazo que han tenido el comercio exterior y las medidas de política industrial sobre las condiciones del sector manufacturero en Estados unidos. Y este es el punto de apoyo de las medidas de ajuste que se están implementando y de lo que se desprenden las medidas de presión, como ocurre con las tarifas y las negociaciones que se han ido pactando.