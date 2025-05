Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de mayo de 2025, p. 10

Abigail Ángel, llevó a sus niños a la guardería Loon, promocionada como la mejor de América Latina en seguridad y excelencia educativa. Confió, además, porque forma parte de los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), que pretenden sustituir las polémicas guarderías subrogadas. Nunca se imaginó que ahí, su hija de apenas dos años, sufriría el peor de los ataques.

Hace cinco meses, este sitio identificado como Centro de Bienestar Infantil y ubicado en Antonio J. Bermúdez 550, colonia Parque Industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue inaugurado por el director del IMSS, Zoé Robledo: Se trata de un nuevo modelo pedagógico, enfocado en la formación de hábitos saludables , dijo al término de un recorrido por las modernas instalaciones.

La ilusión duró sólo unos meses , dice Abigail en entrevista con La Jornada. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, hace unos días, hizo tres cateos en la guardería, revisó a 53 infantes y abrió 17 carpetas de investigación, por violación agravada, contra tres maestras, Lourdes Zamora Monjaraz; Graciela Loera R., de 53 años, y Norma Laura Vázquez B, de 59, todas vinculadas a proceso y en prisión preventiva, además de otra maestra que está amparada.

Fueron sus víctimas niños de entre dos y cuatro años de edad, quienes las identificaron y describieron los tocamientos de índole sexual, acreditados en los exámenes médicos, como introducción de dedos vía vaginal y anal.

Con está guardería se suman cuatro más del IMSS donde han ocurrido abusos sexuales contra bebés, niñas y niños de la sección de lactantes en Ciudad Juárez en el último año, además de en una del Issste. Alrededor de 100 menores han resultado agredidos por sus maestras –de las cuales cinco están en prisión–, y según los testimonios, en algunas ocasiones las agresoras han tomado fotos y videos de los abusos, por lo cual, los padres afectados entrevistados advierten que se trata de una red internacional de pornografía y pedofilia que opera en Chihuahua y en otras guarderías del país.

Es muy grave lo que está pasando. El IMSS sabe lo que está sucediendo y ni siquiera se ha acercado a nosotros. La policía cibernética no ha venido ni la Fiscalía General de la República (FGR). Parece que cuando se trata de la primera infancia no les importa, no le han dado la visibilidad que se merece. Seguramente por cuestiones políticas , lamenta Abigail.

Señales de angustia

En julio del año pasado a Abigail le sorprendió una reacción de su pequeña hija después de bañarla. Le iba a secar el cuerpo con la toalla. Cerró sus piernitas, lloró y gritó mucho, lo cual a me dio mucha preocupación , expresó.

Como mamá primeriza, pensó que se trataba de alguna infección: La revisé a como se dejó y vi que tenía una leve rozadura en la vagina. Al día siguiente la llevé con nuestro pediatra y le dije que tenía desecho en su calzón. No le revisó la vagina porque la niña no se dejó, pero su diagnostico fue que tenía una infección, una vaginitis .

Dice que siguió el tratamiento y prefirió no notificar en la guardería, precisamente porque prefería aplicarle la crema ella misma: Sin embargo, a raíz de eso, mi hija empezó a tener regresiones en la orina. Ya controlaba esfínteres, ya no se hacía pipí ni siquiera en la noche, pero las cosas cambiaron .

Decidió, entonces, notificar a la guardería, sobre todo porque le parecía exagerado que le pidieran hasta ocho cambios de pañal al día. Pero cuando Alicia vio los casos de abuso sexual contra bebés en otras guarderías en las noticias locales, se preocupó más.

El pasado 10 de marzo habló con la directora, Alma Aracely Reynoso: Fui a preguntarle cuáles eran las medidas preventivas para evitar abusos sexuales contra infantes. Me dijo que ninguna. Le dije que la niña decía que la maestra Lulú le pegaba y ella me dijo que los niños inventaban cosas y que los papás influíamos en sus respuestas .

Ese día se le ocurrió preguntarle a su hija si la maestra le había hecho algo: La niña dijo que sí, que le pegaba. Eso me generó mucha inquietud porque mi hija no sabe mentir, tenía dos años. Además, recordé que la directora me dijo que tenían un caso de una pequeña que se estimulaba mucho el área vaginal con una silla. Le dije que la hipersexualización en los niños es un síntoma de abuso sexual a temprana edad. Me respondió que no, que era la forma en que los niños descubren su cuerpo .