De acuerdo con la agrupación internacional, en México el suicidio es una idea muy común entre las juventudes LGBT+, así como el silencio que lo envuelve. Más de la mitad de quienes intentaron suicidarse no se lo contaron a nadie y 10 por ciento de quienes sí confiaron la situación a alguien, fueron ignorados.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Mental de las Juventudes LGBT+ refieren que “67 por ciento de las y los jóvenes trans y no binaries” han tenido ese tipo de pensamientos suicidas, expuso The Trevor Project México.

En un pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la importancia de reconocer que la violencia y discriminación que padece esta población, no son un asunto personal, sino que es un proceso estructural de exclusión que impacta la vida de millones .

En el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo), The Trevor Project México, organización líder en intervención en crisis y prevención del suicidio para las juventudes LGBT+, expuso que las personas jóvenes trans y no binarias son las que sufren la tasa más alta de ideación suicida entre sus pares pertenecientes a la diversidad sexual y de género.

▲ Las personas trans y no binarias son las más afectadas, señala The Trevor Project México. Foto Yazmín Ortega Cortés

Los principales detonantes son la discriminación, el rechazo y la violencia que enfrentan, muchas veces en su propio hogar o escuela.

Con motivo de la conmemoración, The Trevor Project México lanzó también el Manual para Conocer más Sobre las Juventudes Trans y No Binarias, el cual es un recurso educativo que busca tender puentes entre las personas trans y no binarias y quienes les rodean.

El documento expone que dentro de estos modelos eurocéntricos y coloniales, el pensamiento científico ha clasificado lo sano, natural, y normal, dejando afuera y patologizando la diversidad o disidencia .

Remarca que la diversidad sexual y de género ha existido desde antes de la colonización en la región: las personas muxe y reneke/nawiki en México, personas machi weye en Chile; personas epupillan en Argentina y Chile y personas dos espíritus en Canadá, entre otras.