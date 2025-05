De la Redacción

Domingo 18 de mayo de 2025, p. 18

La presión para la jubilación anticipada y la separación voluntaria del servicio, a causa de los recortes en el gasto federal que impulsa la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provoca en el gobierno un éxodo de personal experimentado, no visto antes en la historia reciente del país, reveló una investigación del Washington Post. Por otra parte, la recepción de regalos extranjeros e inversiones por parte del magnate no tiene precedente , señalaron expertos consultados por The Guardian, quienes criticaron la política exterior de Trump, que calificaron de código de pago por acceso .

Una cantidad desproporcionada de empleados con mayor antigüedad abandonaron las instituciones públicas por temor a ser despedidos o a que sus puestos se reclasifiquen como empleos políticos, declararon trabajadores federales. Otros se van simplemente porque están cansados del caos, la mala gestión y el maltrato bajo la nueva administración.

Qatar regalaría Boeing a Estados Unidos