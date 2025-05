Afp

Domingo 18 de mayo de 2025, p. 6

Cannes. El actor chileno-estadunidense Pedro Pascal instó ayer a Hollywood a joder a las personas que intentan asustarnos , tras asegurar que le parecía aterrador hablar en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al preguntársele sobre el endurecimiento de las políticas de migración de Trump, la estrella de The Last of Us y Narcos dijo a los periodistas: Es muy aterrador para un actor que participa en una película hablar de temas como este .

Soy un migrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura y tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos después del asilo en Dinamarca... Apoyo esas protecciones en favor de los migrantes, señaló el actor de 50 años en una conferencia de prensa en Cannes.

Pascal es uno de los protagonistas de Eddington, un filme en competición por la Palma de Oro, junto a Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler.

Eddington es un examen intenso y satírico del panorama político en Estados Unidos, ambientado en Nuevo México durante la pandemia del covid.

Dirigida por el especialista en horror Ari Aster, se estrenó en el festival de cine de Cannes el viernes.