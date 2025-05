The Independent

La medida llega semanas después de que Grecia rechazara una solicitud del director Yorgos Lathimos, conocido por las películas The Favourite , Poor Things y The Killing of a Sacred Deer, para filmar escenas de su próxima película, Bugonia, en la colina de la Acrópolis.

La comedia de ciencia ficción es sobre dos conspiradores que secuestran a una directora ejecutiva (Emma Stone), porque están convencidos de que es extraterrestre.

Grecia rechazó la petición del cineasta alegando que la película era incompatible con lo que simboliza la Acrópolis.

Los posibles daños al monumento de la antigua Grecia han sido una preocupación de las autoridades durante mucho tiempo.

En 2023, el país impuso un límite turístico, limitando el número de visitantes a la Acrópolis a 20 mil por día. Anteriormente recibía alrededor de 23 mil visitantes diarios en horas pico. Es una cifra enorme , mencionó entonces Mendoni.

Obviamente, el turismo es deseable para el país, pero debemos encontrar la manera de que el turismo excesivo no perjudique el monumento.

Las limitaciones también varían según la época, debiendo los turistas reservar un determinado horario con antelación.