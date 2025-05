1. L

a paradoja que rodeó el último aniversario del Día de la Victoria en Europa (8 de mayo) ha sido bien señalada por Enzo Traverso: mientras hace 80 años el continente celebró la derrota del fascismo tras una lucha épica, hoy nos encontramos en una realidad política donde la extrema derecha es más fuerte que en cualquier momento desde 1945 (n9.cl/yhkkz4). El colapso del socialismo realmente existente , la desaparición de la URSS, la crisis de la izquierda y el ocaso de todo el ethos del antifascismo junto con el auge de otro tipo de narrativas y usos públicos de la historia –los procesos entretejidos que el mismo Traverso ha ido analizado en sus trabajos– son los que explican en buena parte esta situación.

2. Si bien la coalición de la Ilustración , una alianza del comunismo y el liberalismo que derrotó al fascismo −siendo la oposición a la Ilustración uno de sus principales tratos ideológicos (Zeev Sternhell)–, estaba destinada a fracasar, ambos campos, incluso con el auge de la guerra fría, seguían apegados –desde lo republicano y desde lo internacionalista −, al antifascismo. Incluso después de 1989, el 8 de mayo simbolizaba en el Occidente el triunfo de la estabilidad democrática y la prosperidad económica ( el fin de la historia ), siendo un reconfortante ritual que hoy −bien anotaba Traverso− parece anacrónico y evoca una época pasada.

3. Pero esta narrativa del liberalismo triunfante –ante la falta de los relatos de la izquierda en crisis (véase: E. Traverso, Melancolía de izquierda, 2018)− mutó pronto en una ahistórica oposición entre el mundo libre (apolítico, desideologizado y moderno) y el fascismo (politizado, ideologizado y arcaico). Junto con esto, también el antifascismo, empezó a ser percibido como totalitario (sic), instaurando una idea de que la propia izquierda también podría llegar a ser fascista (sic) y de que todo lo que no se identificaba con la democracia del libre mercado –el populismo, el terrorismo islámico, etc.– también lo era (E. Traverso, The New Faces of Fascism, 2019: 135).

4. Con la adopción de este consenso liberal antitotalitario y anti antifascista , la división fascismo / antifascismo que dominó en la época de la posguerra, dejó de polarizar la esfera pública (Jürgen Habermas) y la memoria del antifascismo fue remplazada en la política, en los debates académicos, la industria cultural y las conmemoraciones públicas por la memoria institucional del Holocausto (n9.cl/q52mk), mientras la sustitución sistémica del antisemitismo por la islamofobia (n9.cl/xxruld) le dio la chance a la extrema derecha de redimirse .