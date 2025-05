E

l salvaje de la Casa Blanca perdió el primer round (no la pelea) ante el Legislativo de su país en su intentona de gravar con una tasa de 5 por ciento los recursos que los paisanos, y los inmigrantes de otras nacionalidades (indocumentados o no), envían a su naciones de origen. Al hombre naranja le fascina el pleito, el chantaje, la presión, el juego sucio y como no tiene nada que hacer, salvo joder a terceros, los busca y practica cotidianamente.

Ayer, de acuerdo con el informe de La Jornada, el paquete de cambios fiscales respaldado por el gobierno de Donald Trump, en el que se incluye la propuesta de un impuesto de 5 por ciento a la transferencia de remesas, sufrió un revés, al ser rechazado por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes (no por el pleno), en una votación en que varios legisladores republicanos sumaron sus votos a los demócratas. La votación en dicho Comité fue de 16 votos a favor de la propuesta y 21 en contra, con cinco conservadores de línea dura que se unieron a los demócratas para rechazar la legislación, reportó la cadena Telemundo .

Sucio entre los sucios, en sus casi cuatro meses de estancia en la Casa Blanca el golpeador Trump ha tratado de imponer sus caprichos en todas las áreas: económica, social, política interna y relaciones con la comunidad de países, siempre con el objetivo de inyectar miedo y no ganar respeto.

Poco antes de esa votación, el odiador serial que despacha en la Oficina Oval divulgó un mensaje por medio de su red social: los republicanos deben unirse tras ¡el único, grande y hermoso proyecto de ley! No sólo recorta los impuestos a todos los estadunidenses, sino que también dejará sin Medicaid a millones de inmigrantes indocumentados para protegerlo de quienes realmente lo necesitan. Estados Unidos sufrirá mucho sin esta legislación, con sus impuestos subiendo 65 por ciento. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos fanfarrones en el Partido Republicano. ¡Dejen de hablar y háganlo! Es hora de arreglar el desastre que Biden y los demócratas nos han causado .