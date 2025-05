El jovencito Ambrose Akinmusire ya no fue el mismo cuando salió de aquel concierto de su infancia. Desde entonces sus distintas agrupaciones, que mantienen una base, sus amigos de siempre, y se amplifican libremente, parecen reproducir los quehaceres y deberes de aquellos músicos rompedores y perfectos, los integrantes del Art Ensamble of Chicago.

Su música tiene mucho de ceremonia tribal, al mismo tiempo que posee todos los elementos, sobrados, para permanecer en la vanguardia. No hay composición suya que no suene a nuevo, como tampoco hay en sus obras ausencia de identidad.

Uno de mis discos preferidos de Ambrose Akinmusire se titula, también poéticamente, Owl Song, y está hecho entre él y una leyenda viviente: el extraordinario guitarrista de vanguardia y al mismo tiempo detentor de la tradición, don Bill Frisell, además de otra leyenda viva: Herlin Riley, conocido por su trabajo como baterista de la orquesta de Wynton Marsalis.

Sistema de vasos comunicantes. Los discos de Akinmusire son cajas envueltas para regalo. Contienen siempre sorpresas sin fin.

En este caso, los dúos entre la trompeta de Ambrose y la guitarra de Frisell, son exquisitos.

La capacidad inventiva de ambos resulta en una sumatoria de prodigios. El carácter de todo el disco es eminentemente poético con una suavidad de piel y entraña que nos arrebata.

Esas conversaciones entre el aliento de la trompeta y los suaves relámpagos de la guitarra se completan con emulsiones en tambores como un embrujo.

En muchos momentos, las entonaciones idílicas, de ensueño, de la trompeta de Ambrose nos refieren de inmediato a su maestro Miles Davis.

Las piezas del disco evolucionan como una secuencia de sueños. Uno a uno, se envuelven como nubes mientras observamos el soplo del viento en movimientos imperceptibles en un bosque, allá abajo.

La pieza ocho, titulada Henya, es una obra de arte. Meditativa, honda, original. Potente.

Es una joya ese disco tan hermoso, Owl Song.

Otro álbum prodigioso de Ambrose se titula, siempre poéticamente, Beauty is Enough, cuya particularidad es otra proeza: un disco de trompeta sola, solita y su alma. De este álbum ha dicho su autor: representa mi renovado compromiso con la belleza .

Es algo así como las Variaciones Goldberg de Bach pero en trompeta.

La capacidad discursiva de Ambrose no conoce límites y aquí lo demuestra. Confirma su vocación poética y construye un itinerario de centauro, un sendero.

El álbum doble The Imagined Savior is Far Easier to Paint es otro tesoro discográfico donde Ambrose extiende sus dominios. Es uno de los discos que se aproximan a lo que el público conoce como jazz, sin perder su carácter innovador.

El track sexto, The Beauty of Dissolving Portraits es sencillamente sublime.

El álbum titulado When the Heart Emerges Glistening, de 2011, posee intimidad, clamor interno, intensa sobriedad. Es menos experimental que el resto y más apegado al mainstream.

Su track octavo, Ayneh (Cora) deja escapar un sonido como de piano de juguete a lo John Cage.

Está conectado a otro álbum hermoso de Ambrose: Prelude: To Cora, de 2008, cuya pieza séptima, Ruby, es belleza pura, con intervención canora a lo Flora Purim.

El disco A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard es una fiesta. Muestra en todo su esplendor la potencia creativa de Akinmusire, con sus músicos de base: Sam Harris en el piano, Harish Raghavan en bajo, Justin Brown en tambores.

Mis momentos preferidos de este disco doble: la transición del track sexto, Purple (Intermezzo) hacia la gran obra titulada, track siete, Trumpet Sketch, de casi 15 minutos de duración. Y la pieza dos del disco dos: First Page (Shabnam’s Poem) es eso: un poema en música.

Escuchar la música del gran Ambrose Akinmusire deja en la mente un estado de quietud, un estado efervescente de creatividad, una sonrisa de la inteligencia.

He aquí a un músico que hace de su instrumento, la trompeta, un ente vivo, alejado de los lugares comunes que suelen asaltar otros músicos con sus soplidos y rebuscamientos.

La emisión de sonido de su trompeta deja un vaho en los cristales de las ventanas, el pabellón de una copa de vino, el clarear del amanecer y ese sonido queda flotando en el ambiente todo el día, hasta que anochece y vuelve a clarear.

Vuelve a sonar.

