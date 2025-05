Ya en la década de los 80, con el gobierno de Efraín Ríos Montt, se comete genocidio contra los pueblos con la política de tierra arrasada . Más de un millón salen para México, donde los reciben las comunidades mayas; otros migran a la capital.

Velásquez desgrana: Ahí se desestructuraron las comunidades. Matan a la mayoría de los hombres y se quedan sólo las mujeres, que tratan de proteger a los hijos pequeños porque a los mayores los matan también, y ellas huyen a las montañas, lo que creó niveles de pobreza enormes. Dejan su tierra, ya no pueden sembrar y producir sus alimentos, ya no pueden tejer las mujeres, no tienen huipiles, ya no hay animales, empieza a caer la dieta, se vuelven muy pobres y [se registran] altos niveles de desnutrición. Muchos mueren de hambre y de sed en las montañas .

El resultado es que la guerra empobrece a los pueblos. Las mujeres que se van a la montaña bajan tres o cuatro años después, con la misma ropa con la que se fueron que eran puros harapos, los niños crecen desnudos. Algunos sobrevivientes que entrevisté me dijeron que cuando miembros de Naciones Unidas fueron a ver las comunidades de población en resistencia, muchos no quisieron asomarse y se escondían porque estaban desnudos, no tenían nada con que taparse .

Como sucedió en otros países de la región que sufrieron guerras, la organización comunitaria se debilitó enormemente, los movimientos sociales se desorganizaron y la resistencia al sistema debió recomenzar casi desde cero. Pero los estados se fortalecieron, así como las fuerzas armadas y las clases dominantes que siempre salen indemnes de las guerras, con más poder ante los pueblos.

Pese a todo esto, no existe una verdadera autocrítica sobre los caminos emprendidos por las vanguardias revolucionarias. Siempre se achaca toda la responsabilidad a los militares, el imperialismo y las burguesías locales. Sin duda son los perpetradores de los genocidios y masacres. Eso no excluye, sin embargo, que entre las fuerzas guerrilleras no exista ninguna responsabilidad sobre las estrategias que se tomaron, sin consultar a los pueblos.

Por lo que veo, solamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha hecho una lectura justa de los daños que provocan las guerras a los pueblos y ha decidido el camino de la resistencia civil pacífica. Las guerras centroamericanas son un buen ejemplo de lo que no deben hacer las vanguardias, más allá del heroísmo de muchos revolucionarios. Por eso el EZLN es una referencia ineludible.