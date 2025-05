César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 16 de mayo de 2025, p. 12

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) refieren que Silvano Aureles Conejo, ex gobernador de Michoacán, cuenta con personal al cuidado de sus propiedades y éstos se encuentran armados , además, que derivado de su posición, existe la posibilidad de intimidar a las personas, ocultarse para no comparecer al proceso penal o bien evadirse de la acción de la justicia , señala la resolución del juicio de amparo que le concede la suspensión definitiva para no ser detenido.

Para que este beneficio se mantenga vigente, Aureoles debe depositar un millón de pesos en los siguientes cinco días, además de presentarse ante el juzgado en el cual se libró la orden de captura en su contra, señala la resolución judicial, de la cual La Jornada posee copia.

Aunque en su comparecencia (programada para el próximo 20 de agosto) se puede decretar prisión preventiva justificada al ex gobernador, considerado prófugo de la justicia desde el 1º de marzo, la suspensión impide que sea ingresado al reclusorio, por lo que seguirá en libertad como beneficio del amparo concedido.