Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 16 de mayo de 2025, p. 10

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) urgió a los gobiernos a medir cómo interactúan los niños con el mundo digital para desarrollar políticas públicas que los protejan, pues –advierte– hay lagunas de datos y evidencia que impiden comprender plenamente sus beneficios y riesgos, como el tiempo excesivo que pasan frente a la pantalla, la ansiedad que les provoca y el ciberacoso, entre otros.

En el informe How’s Life for Children in the Digital Age? (¿Cómo es la vida de los niños en la era digital?), publicado ayer, se destaca que actualmente, en promedio, 98 por ciento de los jóvenes de 15 años en los países miembros tiene un teléfono inteligente, lo que favorece el aprendizaje y la socialización, pero también implica riesgos por la exposición temprana.

La gran mayoría de los adolescentes en estos países tiene acceso a dispositivos digitales en casa, pero existen desigualdades marcadas según el nivel socioeconómico, especialmente en naciones como Colombia, México y Chile , detalla el informe.

El organismo internacional subraya la necesidad de adoptar un enfoque integral que permita proteger la vida digital de los niños , el cual debe incluir políticas públicas basadas en evidencia, mecanismos de seguridad en los servicios digitales, así como orientaciones claras y asistencia para que los educadores y cuidadores puedan ayudar a los más jóvenes a gestionar el uso que hacen de las tecnologías digitales.

También se citan los datos internacionales más recientes disponibles, que advierten que 51 por ciento de los estudiantes de 15 años afirma ser capaz de configurar fácilmente las opciones digitales para proteger su privacidad, 27.6 por ciento comparte información inventada en las redes sociales y 17 por ciento reconoce sentirse nervioso o ansioso sin sus dispositivos digitales.