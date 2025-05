Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 16 de mayo de 2025, p. 5

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dijo que son irresponsables, lamentables y graves las declaraciones de ex consejeros de este órgano que advierten fraude en la elección judicial y el fracaso del instituto.

“Lamento que sean tan irresponsables con posiciones políticas revestidas de conocimiento electoral… Basta de esas lamentables declaraciones.” Consideró un hecho grave que quienes ya no son consejeros opinen sobre lo que ocurre en este proceso que por su carácter inédito nunca les tocó realizar.

–¿Advierte bloqueo o sabotaje a la elección, o al propio trabajo del INE? –se le preguntó en conferencia de prensa, un día después de que circuló un documento apócrifo de una supuesta reforma electoral en puerta, con sanciones para los ciudadanos que no voten.

Respondió que más allá de las opiniones que ha provocado la enmienda judicial –y la elección por voto popular de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación–, es sumamente contradictorio incitar a la población a no ejercer su derecho al voto.

Pero si eso se traduce en bloqueo, pues la historia los juzgará, porque no podemos estar invitando a nuestros conciudadanos a que no ejerzan el derecho a votar. Quienes somos congruentes y hemos promovido la participación ciudadana, la educación cívica, el ejercicio pleno de nuestros derechos ni por asomo podemos siquiera imaginar hacer una campaña para que alguien no salga a votar. Es quitarle todo su derecho a ser ciudadano pleno , subrayó.

En la sesión de Consejo General se emitió un reporte en el cual se afirma que están listas las boletas y materiales comiciales para las poco más de 84 mil casillas, y están cerca de alcanzar la meta de las actividades programadas.