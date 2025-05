Tanto la embajada como el ICE acompañaron sus publicaciones con cuatro fotografías. Una de ellas muestra a un agente con placa visible del ICE y chaleco con cargadores de arma de fuego, junto a otros uniformados aparentemente en territorio mexicano y en un vehículo militar. Ninguna de las instituciones ofreció aclaración sobre el contexto de estas imágenes, ni desmintió la posible participación directa de agentes estadunidenses.

Ante la discrepancia, usuarios de X cuestionaron la atribución del liderazgo. En respuesta a uno de estos comentarios, la embajada reiteró: nosotros publicamos claramente que los operativos fueron dirigidos por la FGR .