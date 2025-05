E

l predominio de la propiedad privada de los medios de producción fragmenta las fuerzas productivas de la sociedad entre innumerables propietarios capitalistas (CPL) y también fragmenta las necesidades sociales (NS). Nadie cuida la concordancia entre oferta y demanda a escala social. La utilidad social de los productos del trabajo sólo se valida ex post. El equilibrio entre factores de producción y NS se logra mediante convulsiones recurrentes que con frecuencia ocurren como crisis violentas. En el socialismo (SCL) hay que llegar al equilibrio entre oferta y demanda, pero mientras en el CPL esto sólo se logra ex post, en el SCL este equilibrio debería ocurrir antes de la producción, por lo cual la economía debe adoptar la forma de planeación económica a escala social. En la SPA (sociedad de productores asociados) los medios de producción son propiedad social y la producción es definida como producción de valores de uso (VU); esto se logra en las sociedades pre-CPL, porque tanto recursos como los VU están anclados en normas institucionales que evitan el desarrollo dinámico de la economía y la racionalidad que el CPL sí permite, haciendo de la ganancia el único motivo y excluyendo la regulación de la producción y la contabilidad directa de N y recursos. En esta visión, el SCL aparece como unificador de rasgos antitéticos positivos del CPL y de las sociedades pre-CPL, lo cual es desorientador, pero ilumina el lugar que Mx le otorgó al sistema económico SCL. La economía SCL, como Mx la concebía, está basada en la contabilidad directa de N, VU y fuerzas productivas, y en la organización de la producción en esos términos. MKB preguntan ¿cómo nos imaginamos la estructura institucional que coordina las AV económicas en un sistema así caracterizado? Las contradicciones del concepto de VU antes examinadas impidieron a Mx responder claramente esta pregunta. MKB se proponen contestarla y también responder por qué tales contradicciones bloquearon la teoría de Mx. Por eso el siguiente capítulo (núm. 3) de su libro se denomina El socialismo en la historia mundial de las formaciones económicas . Esta pregunta cambia el énfasis hacia cuestiones prácticas sobre las que ocurrió el conflicto ya narrado entre la izquierda occidental y los economistas ‘progresistas’ de Europa Oriental: ¿Puede encontrarse un lugar para el mercado en el SCL? ¿Puede el SCL tolerar las categorías económicas de salarios, precios y ganancias? MKB añaden que tratarán de mostrar que la explicación crítica de la operación de la economía CPL presupone los principios generales de una economía SCL, pues Mx describe la operación del CPL desde la perspectiva de la economía SCL en la que la producción está directamente adaptada a las N de los miembros de la sociedad; el CPL hace la misma adaptación, pero mediante mecanismos que desvían el resultado de las necesidades sociales (NS) y generan desperdicio y otras irracionalidades. El edificio entero de la teoría económica crítica (TEC) se mantiene o cae con la economía política del SCL. Es necesario encontrar el lugar del SCL en la teoría del desarrollo de Mx. MKB dicen que necesitan empezar por clarificar el papel de la economía en la sociedad en su conjunto.