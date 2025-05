Llama a reconocer la labor de los maestros

E

l maestro es una persona que siente, vive, experimenta, tiene familia, amigos y compañeros de trabajo.

El ser maestro es una profesión de vida, de tiempo completo, ya que cuando salimos de trabajar la jornada no termina. En casa preparamos clases, elaboramos materiales didácticos, hacemos planeaciones de nuestras asignaturas, realizamos trámites administrativos y continuamos profesionalizándonos, dejando de lado aspectos personales y familiares por el compromiso, la responsabilidad y la vocación docente.

Ser maestro implica escuchar, valorar, construir, cuidar y proteger por medio de la otredad (o alteridad) en el ámbito educativo, así como reconocer al otro desde su cultura, ideología y orígenes étnicos.

Los profesores somos humanos. Cuando veas a uno no lo invalides, por el contrario, reconócelo y respétalo porque no busca afectar. El tiempo en las aulas nos ha permitido ser testigos de incontables generaciones a las que lamentablemente les sucedieron hechos desafortunados y no queremos lo mismo para ti.

Nuestro trabajo es forjar sociedades críticas. ¡Feliz Día del Maestro!

José Alfredo Jiménez Pánfilo

Lamenta que la UNAM no dé una pensión justa

Laboré durante 28 años como profesor de asignatura. Al retirarme, tuve la esperanza de recibir una buena suma de dinero; sin embargo, apenas obtuve de la UNAM poco más de mil pesos por año trabajado. Ser profesor (de asignatura) de la UNAM no permite (con 6 mil pesos mensuales) abrir mundos como románticamente afirma el titular de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos de la máxima casa de estudios, Melchor Sánchez Mendiola.

Manuel Soriano

Gravar las remesas afectará a los más necesitados, anticipa

La pretensión del gobierno trumpista de gravar 5 por ciento las remesas que los trabajadores migrantes destinan a sus familiares, es a todas luces ilegal porque aumenta y adiciona a los demás impuestos que pagan en Estados Unidos, muy a pesar de que los beneficios no se vean por ninguna parte.

La pretendida ley HR 445 trastoca el salario neto de los migrantes, es decir, después del desglose de sus sueldos y de la resta del pago de impuestos. Este gravamen sería un hurto y quitaría los pocos beneficios en la alimentación o la salud.

Vivimos un mundo al revés, los ricos pagan pocos impuestos, mientras los trabajadores contribuyen con mayor cantidad. Todo esto con total apego a las leyes. Sin lugar a dudas dicha dinámica evidencia la lucha de clases.

La ley en cuestión fue aprobada en la Cámara de Representantes por una mayoría de republicanos, después pasará al Senado. Ojalá sea frenada a tiempo, antes de concretarse, pues lesionaría a los más necesitados, en tanto la burguesía aumentaría su desbordado capital.