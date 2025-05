Montevideo. Una multitud dio el último adiós ayer al ex presidente de Uruguay José Mujica, referente de la izquierda internacional, fallecido el martes a la edad de 89 años a raíz de un cáncer. Miles de personas, de todas las edades y extractos sociales, pasaron por el velatorio que tuvo lugar entre miércoles y jueves en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Lula dijo que una persona como Pepe Mujica no muere: se fue el cuerpo de él, la cara de él, pero no las ideas que plantó en todos estos años . Dirigiéndose a Mujica, Boric escribió en un mensaje: “Te llevaremos en cada lucha". Boric y Lula saludaron afectuosamente a la viuda de Mujica, la ex vicepresidenta de la república Lucía Topolansky. En las honras fúnebres participó el presidente, Yamandú Orsi, cuya carrera política fue impulsada por Mujica desde su sector frenteamplista, el MPP. Orsi, quien asumió el primero de marzo pasado y llevó nuevamente al FA al poder después de cinco años en la oposición, acompañó a pie el cortejo.