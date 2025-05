Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 16 de mayo de 2025, p. 21

Washington. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó ayer que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto investigan una publicación en Instagram del ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, en la que mostró una imagen del número 8647 formado con conchas marinas en la playa y que funcionarios estadunidenses interpretaron como un llamado a asesinar al presidente, Donald Trump.

Tras el hecho, Comey retiró la publicación y afirmó que no se dio cuenta de que algunas personas asocian dichos números con un significado violento. Nunca se me ocurrió, me opongo a cualquier tipo de violencia .

En el argot estadunidense, el número 86 puede usarse como verbo para expulsar a alguien de un bar por estar borracho o alterar el orden público, y el 47 fue interpretado como código para referirse a Trump, quien es el presidente 47.