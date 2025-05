En tanto, el grupo islamita acusó: el criminal de guerra Netanyahu está socavando la posibilidad de mediación con una escalada militar deliberada, y no muestra interés alguno por sus propios rehenes, dado que pone en peligro sus vidas .

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, afirmó a la cadena de televisión estadunidense CNN, que lamentaba que las autoridades israelíes hubieran enviado la señal de que no están interesadas en las negociaciones para una tregua en Gaza, al mantener sus ataques pese a la liberación a principios de esta semana del militar israelí-estadunidense Edan Alexander, un gesto de Hamas que Al Thani consideró un “avance que ayudaría a encarrilar de nuevo las conversaciones.

Ha habido bombardeos israelíes intensos toda la noche , expuso Amir Saleha, habitante del norte de la franja. Tenemos miedo de día y de noche. Cada día muere gente, cada día, hay heridos. No sabemos cuándo nos tocará , agregó.

En ese contexto, la representación palestina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que la comunidad internacional debe terminar con la injusticia histórica de la Nakba (catástrofe en árabe) y con la tragedia en curso en Gaza, durante la conmemoración de la Nakba, cuando Israel ocupó Cisjordania y la franja de Gaza en 1948.

La historia es imborrable y la justicia no está limitada en el tiempo. Hoy estamos ante ustedes no sólo para conmemorar este triste aniversario, sino para reiterar nuestro compromiso de que la Nakba no será el destino permanente e inevitable de nuestro pueblo , declaró el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en un discurso leído por el representante del Estado palestino ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Riyad Mansour.

Desde 2023, en virtud de una resolución de la Asamblea General, la ONU conmemora oficialmente el aniversario de la Nakba, el periodo durante el cual unos 760 mil árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares cuando se creó el Estado de Israel.

Mientras, el embajador de Israel ante el organismo mundial, Danny Danon, señaló que su país no financiará la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) creada por Estados Unidos, pero dará facilidades para su operación.

La GHF planea distribuir ayuda humanitaria en Gaza a partir de este mes, y cuenta con la anuencia de Israel, que mantiene situada a Gaza desde el 2 de marzo mientras las cocinas de beneficencia se vacían.

La medida pasa por alto la infraestructura de la ONU que existe desde hace décadas para recibir y distribuir ayuda en toda Gaza. Los funcionarios de la ONU criticaron la decisión de Estados Unidos e Israel, y ayer, el organismo mundial dijo que no participará en la nueva iniciativa.