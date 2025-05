De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 16 de mayo de 2025, p. 8

La puesta en escena Ovillo, de la dramaturga Sonia Gregorio, entrelaza las historias de cuatro mujeres que viven los efectos de la migración. Inspirada en la historia familiar de la autora y en testimonios reales, la obra celebra la fortaleza de las protagonistas que resisten el abandono a través del arte y la colectividad.

El proyecto escénico, que comenzó temporada en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, explora la migración desde la perspectiva de las mujeres que se quedan. Como los hilos que se reúnen en una madeja, la propuesta recoge ausencias, resistencias y vínculos tejidos a mano. Se trata de un relato profundamente humano contado por las actrices originarias de Oaxaca: Mayra Sérbulo, Liliana Alberto, Sonia Gregorio y Xochitl Franco.

Mirada íntima y sensible

Sonia Gregorio, quien también se inspiró en la labor de La Hormigas Bordadoras de San Francisco Tanivet, Oaxaca, construye una dramaturgia sobre madres, hermanas, esposas que habitan la ausencia de los hombres migrantes y que resisten a través de puntadas.

Mi hermano se fue a Estados Unidos hace 22 años. Esta obra tiene que ver con esa ausencia, con cómo la vive mi madre, cómo la he vivido yo. Además, soy bordadora. Trabajé en un taller de textiles donde conocí a Las Hormigas Bordadoras, mujeres que bordan como forma de vida, de lucha, de comunidad. Esa experiencia me marcó profundamente. Así nació esta obra , cuenta la autora y actriz.

La directora Mariana Gándara, quien conoció el texto mientras coordinaba la Cátedra Bergman, acompañó el montaje durante cinco semanas de ensayos intensivos con un elenco desplazado desde Oaxaca a la Ciudad de México.