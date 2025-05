▲ La fotoperiodista Fatima Hassouna. Foto Instagram

Esta tercera jornada del festival también estará marcada por el homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, fallecida a los 25 años en un bombardeo israelí en Gaza el 16 de abril.

Hassouna es la protagonista del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Pon tu alma en tu mano y camina), de la cineasta iraní Sepideh Farsi, que se proyectó ayer en la sección paralela ACID.

Un día antes de su muerte, la fotógrafa supo que la cinta había sido seleccionada para Cannes.

En el documental se ven los intercambios por videoconferencia entre la directora, refugiada en París, y la fotoperiodista, en su casa en Gaza.

El día de la inauguración del festival, más de 380 figuras destacadas del cine, entre las cuales Pedro Almodóvar, Susan Sarandon y Richard Gere, firmaron un texto de denuncia para no permanecer en silencio mientras se lleva a cabo un genocidio en Gaza .