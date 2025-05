Hago este tipo de proyectos porque no estoy entrenando, tuve una cirugía en el tobillo en febrero y todavía me falta otra en la rodilla. La verdad es que tener ya 27 años haciendo lo mismo deja secuelas físicas y quiero estar sana; me encantaría otro ciclo olímpico, si pudie-ra trataría de hacerlo. Pero si noto que no entreno como me gustaría para llegar con el nivel adecuado, no le veo tanto caso. Ahorita no puedo decidir , comentó en videoconferencia de prensa.

Al ver una Barbie elaborada a mi semejanza me hace sentir que lo he hecho bien, que pudo motivar a otras personas a hacer algo grande, es una responsabilidad enorme. Me gustan las historias de éxito, de personajes que por cada caída se levantan. Lo mejor es no tener miedo a soñar y aventarte , dijo Moreno en ese entonces en un video en redes sociales”.

Ante las múltiples denuncias por abuso sexual contra el ex entrenador Eduardo Damazo Rodríguez, en Nuevo León, la medallista mundial se solidarizó con las víctimas.

Es un tema realmente complicado. Yo no tengo ninguna experiencia de ese tipo, no me ha tocado vivirlo de ninguna manera, ni desde afuera ni adentro. Tampoco conozco a alguien que esté directamente relacionado con este tipo de situaciones; realmente me pone muy triste saber que suceden, pero no puedo dar una opinión de la manera en la que se pudieran combatir estos casos. Si uno llega a poner su gimnasio, debes tener ciertos lineamientos para evitar algo así.

En la copa que organiza, Moreno explicó que tiene la misión de que visualmente sea atractiva para el público, al implementar luces de diversos colores y música. Además se mostró entusiasmada por la nueva prueba mixta en gimnasia artística para Los Ángeles 2028.