Es un conocimiento que viene de generaciones, no sé cuántas; mis abuelos y mis padres ya se dedicaban a esto, con mecates, mecapales y todo lo que se usaba en el campo y para amarrar a los animales , agrega. Es un trabajo noble que apenas da para salir adelante .

No hay puntos de venta en nuestra comunidad y tenemos que salir a buscar para vender, a comercializar , asevera este artista popular, que lo mismo se dedica a la hechura de artículos utilitarios para el hogar como cepillos, estropajos, escobetas, exfoliantes, tortilleros y alhajeros, que figuras de vírgenes, santos y, en temporada navideña, piñatitas decorativas y nacimientos.

−La verdad: vivir bien, no. No tenemos dónde vender o distribuir; cuando ya tenemos, como ahorita, pues, gracias a Dios sí logramos buena venta, y con eso nos sostenemos días, semanas. Después debemos esperar a que nos vuelvan a invitar.

Para nosotros, la materia prima no es problema; por fortuna, hay mucha en el campo. Lo que sí se nos dificulta es tener mercado para sacar nuestros productos , explica Silvia Gallardo Osorio, de Chigmecatitlán, municipio de la mixteca poblana que se ha destacado a escala nacional por sus trabajos artesanales de miniaturas tejidas con palma.

▲ Aquí, dos de las 45 personas que participan en el encuentro comercial organizado por el Fonart con el fin de visibilizar las técnicas artesanales que se elaboran en diversas comunidades del país. Foto Yazmín Ortega Cortés

Proveniente de la comunidad de Calkini, Campeche, Nicolasa Tzeek Uc se ha dedicado desde que tiene memoria a la elaboración de petates: mi papá murió cuando era muy chica, y mi mamá nos enseñó esto que a su vez había aprendido de su madre. Nací y crecí sobre un petate. Pasaron los años, me casé, tuve a mis hijas; ahora tengo cuatro nietos, y ya saben hacerlos .

Ya nos anunciamos en Facebook

Como ocurre con Patricia Camacho, artesana de Chiapa de Corzo, Chiapas, dedicada a la hechura de monteras de ixtle usadas en la tradicional danza de los Parachicos, esta anciana maestra artesana se cuenta entre los numerosos casos en México cuyo quehacer debe sortear serios problemas para obtener la materia prima y para tener un canal directo de venta para sus productos.

Nos cuesta mucho trabajo obtener el material para los petates (palma, tule y carrizo), ya casi no hay en mi comunidad y debemos conseguirlo en Tabasco, pero no es igual; es más tosco, grueso y ancho, de menor calidad. Entonces, también lo hemos plantado, pero no crece igual , explica.

Tras detallar que el tejido de un petate promedio, de 1.20 por 1.80 metros, el que se usa para cama , le lleva al menos una semana de trabajo, doña Nicolasa lamenta lo difícil que es venderlo. Incluso, en años recientes han recurrido a las redes sociales.

Hay que salir a pregonarlo; ya los anunciamos en Facebook, pero aun así es muy complicado , apunta. Yo no vivo nomás de esto, no podría. También hago hamacas de hilos tejidos y blusas, además de que ando rezando a las vírgenes y los difuntos. Le tengo que buscar por muchos lados para vivir, lo mismo mis hijos .

El primer encuentro de fibras vegetales es una iniciativa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), cuyo fin es conocer la situación de los artesanos dedicados a la elaboración de productos con carrizo, palma, ixtle y jipijapa, así como de sus técnicas.

Queremos conocer de viva voz de los maestros cuál es su estatus, qué se está perdiendo, qué permanece, ya sea en objetos, técnicas o materias primas, de tal manera que tengamos una radiografía de qué está pasando en el país (en esta vertiente artesanal) , explica Elena Vázquez, encargada de despacho de la Dirección de Operación y Proyectos Integrales de Artesanías del Fonart, quien, entre otros temas, alerta sobre cómo el plástico ha sustituido algunos de estos objetos en varias comunidades.

Como parte del programa Original México, el primer Encuentro Nacional de Fibras Vegetales mantendrá sus actividades y expoventa hasta el 18 de mayo, de 11 a 18 horas, en el recinto de avenida Hidalgo 289, Centro de Coyoacán, con entrada libre.