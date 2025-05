Asimismo, logística controlada en los puertos del Pacífico mexicano para reducir los riesgos de la propagación de la plaga y el maltrato al ganado que se transporta. Prevé que en junio empiecen las importaciones por barco.

A nivel nacional, comentó, los productores deberán mantener medidas de contención sanitaria con acopiadores y engordadores. También resaltó que se mantendrá la inspección a los hatos que se movilicen, además de que sean bañados y la aplicación de ivermectina autorizada por médicos oficiales.

Pese a la crisis sanitaria, Anaya dijo que el consumo de la carne es seguro .

En tanto, sin registrar un caso aún, Alejandro Ruelas, presidente de la Unión Ganadera de la Huasteca Potosina, aseguró que están activados los controles sanitarios para evitar que la plaga salte hacia otras regiones del país, principalmente el centro o el norte.

Aunque la Huasteca Potosina no pertenece a la cadena de exportaciones, destacó la importancia de que en el ganado no exista esa plaga. Llamó a sus pares a reportar cualquier caso y a no esconderlo por temor a que sus granjas sean puestas en cuarentena.

Igual que otros de sus colegas, reiteró su llamado al cierre de la frontera sur al ganado procedente de Centroamérica.