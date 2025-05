Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 15 de mayo de 2025, p. 18

El proceso administrativo para llevar a cabo la liquidación del personal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se inició de manera coordinada con la Secretaría del Bienestar, informó el organismo.

La entidad desaparecerá y sus funciones serán trasladadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), debido al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica.

La orden se publicó el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación para desaparecer tanto al Coneval como a la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, así como el programa Mejoredu.

Se está llevando a cabo el proceso administrativo de manera coordinada con la Secretaría del Bie­nestar para el proceso de liquidación del personal del consejo , respondió el organismo a una consulta de este diario. Señaló que una vez que los trámites culminen, emitirá una posición institucional.

Consultado, Armando Bartra Vergés, ex integrante de la comisión ejecutiva del Coneval, destacó que de inicio se estableció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de que todos aquellos que laboraban en los organismos descentralizados o autónomos que desaparecerán tendrían reconocidos sus derechos laborales.