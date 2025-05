Una sentida pérdida para la izquierda, opina

a muerte de Pepe Mujica es una sentida pérdida para toda la izquierda, principalmente la latinoamericana. Mujica fue en la teoría y, sobre todo, en la práctica, un ejemplo a seguir, un referente del giro a la izquierda en todo el subcontinente. Su posición ideológica contra el consumismo y el capitalismo sigue siendo la base de todo movimiento de izquierda del presente. Su práctica como el presidente más pobre del mundo es el ejemplo esencial para todos los políticos progresistas que deben ser también honestos a carta cabal. En estos momentos en que la extrema derecha se afianza en Estados Unidos y muestra sus garras en países importantes de Europa, amenaza la paz mundial, la economía de Canadá y México, así como de todo el Sur global, la figura de José Mujica seguirá siendo un ejemplo en el pensamiento y las luchas actuales y por venir.

Enrique Semo

Pepe mostró el camino

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles: Bertolt Brecht.

La Coordinadora Metropolitana de Luchas Sociales rinde homenaje a un hombre ejemplar que partió ayer de esta tierra, hombre que enfrentó las adversidades más terribles en su momento, la brutalidad implacable de policías contra un ser humano. Tiempos de barbarie, represión, cárcel y muerte de lesa humanidad, a pesar de ello, Pepe perdonó a sus verdugos y mostró el camino por donde pueden caminar los hombres libres de América Latina sin rencores ni resentimientos. Siempre con la idea de brindar solidaridad, fraternidad y hermandad.

Hasta siempre, Pepe, tu ejemplo va quedar entre los pueblos.

Teodoro Palomino, Antonio Román Hernández, Gerardo Gómez, Alejandro Mejia, Viviana Medina Soto, Carla Gómez, Michelle Palomin, Enrique López, Erick Vázquez, Jovita Cruz, Samuel Paz, Jorge Yáñez, Virginia Padilla, Álvaro Castro, Olivia del Valle y Sonia Robles.

Adiós a José Mujica

Adiós a quien nunca se arrodilló ante el altar del templo del dios mercado.

Adiós al guerrillero que llegó a convertirse en ejemplar presidente y estadista.

Adiós a un gigante entre los políticos pigmeos contemporáneos.

Adiós a un eterno referente de honestidad y congruencia.

Ernesto Arnoux

Pide consulta nacional para deuda del Fobaproa

El Fobaproa es una deuda ilegítima, fraudulenta y criminal que no fue contratada en beneficio del pueblo mexicano y que sí ha servido para enriquecer a un pequeño grupo de oligarcas por lo que es totalmente improcedente el argumento del secretario de Hacienda de que hay que darle el trato como cualquier otro pasivo del Estado; no, no es igual por todas las razones que diversas opiniones han expresado y, por supuesto, no es posible legitimar ese fraude y sacrificar al país hasta 2057, sobre todo por tratarse de un delito de tracto sucesivo.