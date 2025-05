Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 8

Los Ángeles. El oscarizado guionista y director de la famosa película Kramer vs Kramer en la década de 1970, Robert Benton, murió en su hogar en Estados Unidos a los 92 años, informó ayer el diario The New York Times.

Según detalló el periódico, Benton murió el domingo y su deceso fue confirmado por su asistente y administradora, Marisa Forzano.

Benton fue honrado por la Academia por En un lugar del corazón y su extenso currículo cinematográfico en las décadas de 1960 y 1970.

Escribió junto a David Newman el thriller criminal Bonnie y Clyde (1967), pero era más reconocido por materializar el guion y dirigir Kramer vs Kramer, la cinta de 1979 que mostraba la cruda realidad de un divorcio.