Si el camino estaba claro desde hace años, la elección, tan rápida, de decir no a la lucha armada genera consternación y dudas. Pero una cosa es observar, discutir y reflexionar. Otra muy distinta es juzgar. Los juicios sería mejor dejárselos a los jueces, que suelen responder a la lógica de la defensa del statu quo. El PKK nació en 1978, lleva 47 años resistiendo en estado de guerra genocida, es difícil pensar que no se hayan hecho cuentas y cálculos. El primer razonamiento, probablemente el más importante, que se ha hecho es el de la necesidad de cambiar la rutina diaria de la lucha para darle un nuevo impulso. Durante años, el PKK ha estado anclado en la resistencia, pero ha sido incapaz de generar avances. El segundo, que no sólo vive dentro del movimiento kurdo, es el de la búsqueda de la paz. Sólo los que viven en guerra saben lo perjudicial que es el estado de guerra y lo necesaria que es la paz para construir y tener una perspectiva más amplia. En el comunicado escriben: “La guerra de guerrillas se extendió por todo Kurdistán y Turquía. El impacto de la lucha guerrillera llevó al pueblo kurdo a levantarse en insurrecciones masivas ( serhildans), convirtiendo la guerra en la opción principal para ambas partes. La escalada mutua de la guerra no pudo revertirse, y los esfuerzos del líder Apo para resolver la cuestión kurda por medios democráticos y pacíficos fracasaron finalmente”.

El PKK se disolvió y abandonó la lucha armada, lo hizo en un proceso que comenzó en los años 90 con los diálogos de paz con el presidente Turgut Özal, de Turquía, y luego vio un cambio de paradigma entre 2004 y 2005 con la idea del confederalismo democrático y la superación de la lógica independentista. El PKK no abandona la lucha, hasta el punto de que en el mismo comunicado se lee: Es de vital importancia que nuestro pueblo, liderado por las mujeres y los jóvenes, construya sus autorganizaciones en todos los ámbitos de la vida, se organice sobre la base de la autosuficiencia a través de su lengua, identidad y cultura, se defienda de los ataques y construya una sociedad comunal democrática con espíritu de movimiento. Sobre esta base, creemos que los partidos políticos kurdos, las organizaciones democráticas y los líderes de opinión cumplirán con sus responsabilidades para avanzar en la democracia kurda y la nación democrática de los kurdos . En resumen, cambia la estrategia, pero no el objetivo perseguido durante años, a saber, la construcción de una Turquía multinacional.

Ahora bien, si la elección del PKK es la correcta, sólo la historia puede decírnoslo. Ciertamente, los precedentes historiográficos no están a favor del diálogo: además del de 1990 que acabó con el asesinato de Turgut Özal, al que siguieron los años perdidos de 1994 a 1998 (como los llamó Ocalan), está el de Erdogan (2013-2015) que llevó a un recrudecimiento de la represión, pero también al crecimiento de experiencias de autogobierno en los barrios liberados de las principales ciudades del Kurdistán turco.

El PKK nació dentro de la vorágine del sueño comunista, miraba a Moscú y su matriz marxista-leninista unía el sueño de la revolución con el de la independencia. Ese mundo, ese sueño, se ha desmoronado, y en este 2025 el PKK ha asumido su historia y la fase política que atraviesa el mundo. Leer el planeta con viejos esquemas no ayuda, siempre, a interpretarlo. Quizá ni siquiera romper el molde conduzca al resultado. Pero si Lenin se preguntaba qué hacer, quizá hoy sea legítimo preguntarse si es más cómodo no arriesgarse, mantenerse en los caminos seguros que no abren la discusión y la crítica, o es mejor intentar hacer algo diferente para ser también eficaz. Las respuestas no existen, las da el tiempo, la práctica, el efecto. Lo que podemos ver hoy es que en Siria, el nuevo gobierno está dialogando y, al parecer, está dispuesto a reconocer lo que las fuerzas del norte y del este de Siria han construido en nombre del confederalismo democrático. La elección del PKK ha sacudido el debate político en Turquía, hasta el punto de que desde Erdogan hasta los micropartidos de izquierda se han pronunciado. Es fácil pensar que esto no será suficiente.

Por eso creo que el PKK y los que durante años han llevado su rango se dedicarán, de otra manera, a la construcción común, con todas las piezas disponibles de la sociedad, de mecanismos democráticos y de autodefensa. Esto parece estar detrás de la decisión de poner fin a la experiencia del partido. Es difícil creer que 47 años de historia, dignidad y resistencia vayan a ser tirados por la borda. ¿Perder el nombre y dedicarse a una nueva táctica significa venderse?

*Periodista italiano