scribo desde el asombro y desde el exterior a la Iglesia católica. Soy tan ajeno a esta institución milenaria que no puedo decirme ateo. Esta palabra es activa, una negación. Yo no niego, soy completamente ajeno a cualquier deidad y a cualquier institución religiosa. Unos mil millones de terrícolas son ateos. Una cifra no tan lejana a la de católicos. No sé cuántos seremos los ajenos.

Nací de dos familias muy diferentes entre sí; la primera entre atea y ajena, la segunda, ajena. Mi abuelo paterno, veracruzano, era ateo, divertido con su postura; creía relajadamente que su no creencia lo hacía una persona más informada que el resto de los mortales. Solía decir estos octosílabos de Salvador Díaz Mirón: El hombre de corazón / nunca cede a la malicia / ¡No hay más Dios que la justicia, / ni más ley que la razón!

Mi abuela paterna, de Tabasco, vivió ahí en épocas de Tomás Garrido Canabal; era una juarista come curas radical. No creía en el dios de los cristianos, pero creía que había un ser superior . Mis abuelos paternos tuvieron 11 hijos; crecieron en varios pequeños poblados del estado de Veracruz, y las ideas de sus padres en ellos se volvieron total indiferencia respecto a la Iglesia, pura ajenidad.

Mi familia materna y yo mismo nacimos en Jicaltepec, Veracruz, un pueblecito de menos de mil habitantes, completamente aislado. Durante la mayor parte del siglo XX no hubo camino para llegar, ni había electricidad. Durante mucho tiempo tampoco hubo escuela; una mujer del pueblo, Lupe, enseñaba las primeras letras a los niños. En algún momento del siglo XIX fue construido un pequeño templo que, en el marco de unas guerras entre caciques impulsadas por la Revolución Mexicana, fue quemado. Mientras existió, iba a caballo, a celebrar misa, de vez en vez, un cura de Martínez de la Torre. El pueblito quedó largo tiempo sin contacto con la Iglesia; los pocos nacidos ahí eran tan ajenos a la Iglesia, que no sabían que eran ajenos.

Tendría unos 18 años cuando por curiosidad entré a ver cómo era una iglesia: la Catedral del Zócalo: lúgubre. No había actividad litúrgica, pero sí fieles con los ojos cerrados concentrados en su sentir religioso.