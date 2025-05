En la Ciudad de México, por ejemplo, votarán 557 personas, tanto en situación de postración como sus cuidadoras primarias; en el estado de México, 415; Veracruz, 354; Aguascalientes, 290, y Nuevo León, 289, por mencionar algunos ejemplos.

Por otro lado, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal de la Elección Judicial, aseguró que este proceso está garantizado en las más de 84 mil casillas que se instalarán en todo el país, pues hasta ahora no tienen mesas directivas que corran el riesgo de no colocarse por cuestiones de inseguridad, aunque agregó que donde no haya condiciones adecuadas, pues no se instalará.