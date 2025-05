Lilian Hernández y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al Senado su decisión de no cancelar 26 candidaturas a juzgadores que están bajo cuestionamiento, luego de que el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña, señaló que no había recibido la comunicación oficial del acuerdo aprobado desde el jueves pasado.

El oficio del INE fue entregado en el Senado a las 4:30 de la tarde del lunes y está dirigido al morenista, quien en una conferencia de prensa realizada al mediodía consideró que el órgano electoral estaba haciendo todo para que no se impugne o ya sea muy tarde .

Fernández Noroña dio a conocer en ese momento que no había recibido la notificación del instituto sobre su decisión y mientras no la tuvieran no podrían impugnar ante el Tribunal Electoral, en caso de que decidieran recurrir a esa institución.