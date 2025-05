Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Martes 13 de mayo de 2025

Chihuahua, Chih., Autoridades del gobierno del estado de Chihuahua criticaron por la irresponsabilidad de los estados del sur del país y del gobierno federal, por la propagación de plaga del gusano barrenador hacia Veracruz, y exigieron cerrar la frontera de México a la importación de ganado desde Centroamérica.

Al preguntarle sobre la posibilidad de impedir que ganado de entidades del sur se comercialice en Chihuahua, el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, respondió: “hay que analizar todos los datos pero el estado sí hace la tarea y otros no, por qué nosotros tenemos que pagar por la irresponsabilidad de las entidades del sur.

Otra vez por el descuido, la mala aplicación de la política sanitaria en el ganado que viene del sur y de países más al sur del continente, nos meten en este problema, ya nos colapsaron la exportación ganadera a los estados del norte , reprochó.

Cuatro décadas sin un caso

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, advirtió: “no vamos a permitir que entre el gusano a nuestro estado.

Tenemos que ser muy responsables, luego traemos ganado de América Latina, de otros países, sin pensar que Chihuahua tiene un estatus privilegiado, y no podemos echar a perder el trabajo de otros ganaderos, ante la sequía, se vuelve más costoso el no poder exportar ganado, y se vuelve más oneroso porque no hay de dónde sacar dinero , expuso.

Chihuahua tiene casi 40 años sin registrar casos de gusano barrenador; ante la situación de sequía, sería muy trágico enfrentar un brote de esta plaga , refirió.

Aparte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Alvaro Bustillos Fuentes, informó que el rezago de exportación de ganado ya es de al menos 280 mil cabezas, de las cuales 100 mil corresponden a Chihuahua, 60 mil a Durango, 60 mil de Tamaulipas y 60 mil de Coahuila, a raíz del cierre de la frontera durante tres meses a finales del año pasado.

En conferencia de prensa, el líder de productores pecuarios aseguró que los casos de gusano barrenador documentados en estados del sur de México ya ascienden a más de 400, y la plaga ya ha afectado también a seres humanos.

Sentenció que, así como Estados Unidos cierra la frontera a México, nuestro país debería cerrar sus límites al sur, totalmente, al ganado que viene de Centroamérica y Sudamérica. Acusó que ha fallado la comunicación entre el gobierno federal de México y las autoridades del vecino país.

Bustillos Fuentes advirtió que con este nuevo cierre habrá más bovinos en espera de exportación, y será mayor el gasto de pastura para alimentarlos, aunado a que a causa de la sequía algunos ganaderos desistirán de exportar y buscarán vender sus reses a menor precio en el mercado nacional.