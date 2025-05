“México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día dependiendo de… En particular, la secretaria de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Acaba de estar el secretario de Agricultura (Julio Berdegué) con ella. Entonces, a México se le respeta”, remarcó la jefa del Ejecutivo.

Al contestar una pregunta sobre el tema durante la conferencia matutina de ayer, la Presidenta advirtió que la determinación responde más a motivos políticos que sanitarios, debido a las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Subrayó que no se puede depender de los anuncios de funcionarios de la Casa Blanca, en particular de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Enfatizó que no hay razón para esa medida, pues su administración ha proporcionado información suficiente a las autoridades estadunidenses sobre las acciones tomadas para controlar ese flagelo.

“No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado trabajando en todos los aspectos desde que se recibió la alerta del gusano barrenador.

“Tengo un informe del secretario Berdegué sobre todas las acciones y medidas tomadas para prevenir y erradicar el gusano barrenador, que normalmente ingresa por la frontera sur.

Esperamos que pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Vamos a esperar estos 15 días y seguiremos informando.

Reiteró su confianza en que no habrá afectaciones significativas para los productores nacionales. Esperamos que no tengan pérdidas importantes durante estos 15 días, y que se pueda retomar la exportación. Informaremos sin adelantarnos .

