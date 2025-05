E

n el caso de la cancelación de las visas de turismo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres, por parte del Departamento de Estado estadunidense: 1) La presidenta Claudia Sheinbaum no quiso adelantar juicios, lo primero que requiere el gobierno mexicano es la información de Estados Unidos y a partir de ese punto se sabrá qué decisión tomar. 2) La gobernadora morenista dijo que la cancelación se debió a una cuestión administrativa, no a un delito, pero no aclaró en qué consiste. 3) La embajada de Estados Unidos en México informó que los registros de visados son confidenciales, según la legislación estadunidense, por lo tanto, no podemos hablar de los detalles de los casos individuales de visados . 4) Morena apoyó a su gobernadora y la oposición exige una investigación a fondo.

Los Alegres del Barranco

Entonces, ¿nunca se conocerán los motivos de la decisión del Departamento de Estado para prohibir a la gobernadora morenista y a su esposo cruzar la frontera de Estados Unidos? Existe un antecedente. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, informó por qué fueron canceladas las visas de turismo y trabajo a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, luego de que proyectaran imágenes exaltando la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), durante un concierto en Zapopan, Jalisco. ¿Qué informó el subsecretario de Estado en sus redes sociales? En la administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas . Landau fue embajador en México. Será cuestión de tiempo, pues, para que también se conozcan los motivos de la cancelación de las visas de la gobernadora y su esposo.

Invita Claudia al Papa

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, viajará nuevamente al Vaticano. Estuvo en las exequias del papa Francisco en representación del gobierno mexicano, y ahora asistirá a la misa de inicio del pontificado de León XIV. La presidenta Sheinbaum anunció que le enviará una carta invitándolo a visitar México. Ha venido antes en diversas ocasiones.