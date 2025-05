Sánchez se refiere a las informaciones que publicaron medios de información que vinculaban la salida del Ejecutivo de Ábalos a sus presuntas actividades con prostitutas y otros excesos de su vida privada. Con el tiempo, y tras una larga investigación policial y judicial todavía abierta, se demostró que Ábalos no sólo contrató con recursos públicos a las supuestas prostitutas, sino que delegó en la trama de corrupción el pago de sus viviendas y de las erogaciones específicas por sus servicios, como los viajes que realizaron con el ministro y que cobraban a mil 500 euros el día (38 mil pesos).

En noviembre de 2021, sólo cinco meses después de expulsarlo del gobierno sin explicaciones, Sánchez mandó un mensaje a Ábalos que decía: Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios .

El 30 de julio de 2023, Sánchez escribió a Ábalos que sentía nostalgia de sus años de colaboración: He echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo .

El ex presidente de Aragón, Javier Lambán, mencionado en los chats filtrados, aseguró que tuvo unas cuantas broncas muy serias por teléfono con Sánchez que no había contado hasta ahora y agregó que las reacciones eran iracundas y me sorprendían, estaban fuera de lugar .

Otro aludido, el actual presidente de Castilla-La Macha, Emiliano Garcia Page, señaló que los mensajes confirman que Sánchez y Ábalos eran uña y carne .