Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. 21

Moscú. Esperamos un alto el fuego completo y verificable a partir de este lunes para que haya base suficiente para la diplomacia. No tiene sentido seguir matando. Estaré el jueves 15 de mayo en Estambul y espero a (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Turquía. En persona. Y confío en que esta vez no presente una excusa para no ir. Estoy listo para hablar y poner fin a esta guerra. El jueves. En Turquía , afirmó la noche del domingo el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, en su cuenta de Telegram.

Lo hizo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda que Zelensky quiera llegar a un trato con Putin y lo conminó a aceptar de inmediato la propuesta del mandatario de Rusia de iniciar en Estambul, el jueves siguiente, negociaciones directas sin condiciones previas .

Pero, apenas marcó el reloj los primeros minutos del lunes, cuando debía empezar el ultimato formulado por Ucrania y sus aliados europeos para declarar un cese de hostilidades pleno durante 30 días bajo amenaza de aplicar severas sanciones económicas, Rusia reanudó sus ataques contra territorio ucranio. A lo largo del domingo, cuando venció la tregua de tres días con motivo del 80 aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo alemán, el ejército ruso ya había lanzado 108 drones contra su enemigo.

Hacia las 9 de la noche (hora de Moscú) de ayer todavía no había una respuesta directa del Kremlin al reto de Zelensky. El portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, eludió responder las preguntas de los reporteros, limitándose a repetir que las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul tienen que llevarse a cabo sin condiciones previas.

El presidente Vladimir Putin, en su declaración la noche del 11 de mayo, expuso nuestra posición de manera precisa y sin equívocos sobre la reanudación de negociaciones directas en Estambul sin ningún tipo de condición previa , comentó Peskov ante los reporteros de la fuente, y agregó:

El Kremlin está interesado en buscar con seriedad vías para un duradero arreglo político en Ucrania , por lo cual es inadmisible usar el lenguaje de ultimatos contra Rusia.

Es una payasada