Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de mayo de 2025, p. 24

Tijuana, BC., La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se dijo sorprendida por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa, inocente de todas las acusaciones que le hacen en las redes sociales –sin precisar cuáles– y dio por cerrado el tema , al señalar que como miles de mexicanos vivirá sin visa y no hablará más del asunto. Tanto, que no aceptó preguntas.

“No le busquen, no hay nada qué esconder (...) No hay delito, no hay falta, nada que perseguir sólo la desesperación de quienes no entienden que servir también es resistir (…) Luego de esta aclaración, doy por cerrado el tema para seguir con la amplia agenda gubernamental que requiere de toda la atención de nuestra parte”, puntualizó.

Acompañada de los miembros de su gabinete, dio un mensaje de 15 minutos ante medios, durante el cual expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo, y nunca mencionó a Carlos Torres Torres, su esposo –a quien según dijeron ambos–, le retiraron primero la visa y después a ella por extensión.

Ávila Olmeda aludió a que a veces las decisiones que nos afectan no están en nuestras manos; hoy me toca a mí , pero “no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorgan o me retiren, me definen mis valores, mis convicciones, y el propósito que he abrasado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público.

Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa, no significa que yo haya cometido algo malo , recalcó desde el Centro de Gobierno ubicado en las instalaciones del llamado Zócalo 11 de Julio de Tijuana.

Estoy tranquila, con la conciencia limpia